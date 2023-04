Difesa: Crosetto, ruolo Forze armate determinante per garantire stabilità e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo di difesa delle Forze armate “è determinante nel garantire la crescita e quindi la stabilità e la sicurezza di un Paese, che rende necessario il confronto, la serietà diplomatica e gli equilibri di forza”. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo in video collegamento al Forum di Confcommercio in corso a Roma. Crosetto ha spiegato che il ruolo della difesa delle Forze armate “non può non essere esclusivo ma è parte integrante nel disegno di una pace duratura, nella prospettiva di crescita di lungo periodo”. (Res)