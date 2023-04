Pnrr: ministro Fitto, “ottimista su terza tranche da Commissione europea”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffele Fitto, si è detto “ottimista” sul confronto in corso con la Commissione europea sullo sblocco dei fondi comunitari. “Abbiamo spiegato le nostre ragioni e procediamo tranquillamente senza problemi”, ha detto oggi Fitto a margine del Forum di Confcommercio in corso a Roma. “Stiamo verificando gli interventi che rischiano di non essere realizzati entro il giugno 2026 e che saranno oggetti di una verifica”, ha detto Fitto, escludendo che eventuali ritardi su questo punto possano influire sull’erogazione della terza tranche di fondi europei. “Sono due cose separate. Sulla terza tranche abbiamo predisposto delle osservazioni e siamo in un confronto con la Commissione europea. Mi auguro che si risolva tutto positivamente. Sono ottimista”, ha concluso. (Res)