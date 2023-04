Spagna: ministra Economia elogia le politiche abitative del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, ha elogiato il modello di politica economica e abitativa del governo, in contrasto rispetto a quello “dei tagli e della precarietà” del Partito popolare (Pp). In un intervento al Senato, Calvino ha evidenziato l'approvazione della prima legge sull'edilizia abitativa democratica e l'attuazione di un piano per ricostruire il portafoglio di alloggi pubblici, "che tutti i governi del Partito popolare si sono dedicati a smantellare". A questo proposito, la ministra spagnola ha sottolineato che il piano dell'esecutivo prevede di rendere disponibili 100 mila alloggi per l'affitto sostenibile, di riqualificare 500 mila case ad alta efficienza energetica e di aiutare i giovani ad accedere agli affitti con un contributo da 250 euro. (Spm)