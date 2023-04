Inps: neoassunti alla scoperta dell’Istituto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi è entrato a far parte della grande famiglia dell’Inps, non può non sentire il senso di responsabilità e percepire il valore di fare ‘la differenza nel sociale. Così ha esordito il presidente Pasquale Tridico, nel salutare i neoassunti. Ha voluto inoltre ricordare le significative parole del Capo dello Stato che in occasione dell’apertura delle celebrazioni per i 125 anni dell’Istituto ha invitato “a mantenere vivo e vitale il collegamento fra Istituzioni e cittadini”. In questo senso - ha aggiunto sempre Tridico – “legalità e solidarietà sono le parole-chiave tenute insieme dalla responsabilità individuale di ogni singolo dipendente pubblico”. La cornice di questo intervento è stata la prima giornata del percorso di formazione che porterà i vincitori del concorso da “Consulente della Protezione Sociale” a operare pienamente nell’organigramma dell’Inps. Quasi 4.000 dipendenti (in collegamento da tutte sedi regionali e in presenza presso l’Auditorium Calipari della Direzione generale dell’Inps) hanno assistito a questa intensa giornata di approfondimento, accolti dal direttore generale Vincenzo Caridi. “Vi troverete coinvolti in un processo di formazione e orientamento che mirerà sia a facilitare lo sviluppo delle specifiche competenze connesse al ruolo sia lo sviluppo delle competenze trasversali finalizzate a supportare le dinamiche di gruppo e la consapevolezza di ruolo, la comunicazione interpersonale all’interno dell’Ente, la comunicazione con il cliente esterno, il lavoro in gruppo, la gestione del tempo e l’organizzazione del lavoro, la stimolazione dell’autonomia e della consapevolezza nello svolgimento del proprio lavoro (aiutandovi a interiorizzare il concetto di ‘responsabilità sociale’ e la comprensione dei valori organizzativi)”, ha affermato il direttore generale, che ha concluso: ”Pensiamo alle opportunità che abbiamo ricevuto e che riceveremo, alle sfide che abbiamo affrontato e che affronteremo, sempre con la consapevolezza che sono gli uomini e le donne - con il loro impegno e spirito di responsabilità - a dare lustro e significato ai ruoli e alle funzioni che altrimenti non sono altro che quadratini di organigrammi più o meno complessi. Sono le persone a fare la differenza. Fate la differenza. Facciamo la differenza”. (segue) (Com)