Salone Mobile: Salzano (Simest), vetrina importante per imprese design e arredamento

- Il Salone del mobile è una vetrina importantissima per le imprese italiane del design e dell'arredamento che si affacciano sui mercati esteri. Lo ha detto il presidente di Simest, Pasquale Salzano, che ha partecipato oggi a Milano all'inaugurazione del Salone del mobile. “Negli ultimi tre anni – ha proseguito – Simest ha supportato il settore finanziando oltre 1.700 progetti di internazionalizzazione per un valore complessivo superiore a 450 milioni di euro. Un impegno notevole che, grazie al Piano strategico Simest 2023- 25 ‘Impatto d'Impresa’ - vogliamo rafforzare ulteriormente, al fine di dare un contributo decisivo alla competitività del Made in Italy attraverso investimenti a favore della transizione ecologica e digitale delle nostre Pmi”. “Oltre alla concessione di liquidità – ha aggiunto –, amplieremo le nostre linee di azione anche al servizio di consulenza strategica per chi si affaccia su nuovi mercati e inaugureremo nuove sedi estere nei mercati chiave per la crescita a livello globale”. “Uno sforzo complessivo robusto, a favore dell'internazionalizzazione del nostro settore produttivo e di una crescita sostenibile globale", ha concluso Salzano. (Rin)