Serbia: ministero Esteri, introdotto regime visti con cittadini di Cuba

- La Serbia ha introdotto il regime dei visti per i cittadini di Cuba. La decisione è arrivata su richiesta dell'Unione europea che chiedeva al Paese balcanico di armonizzare la sua politica dei visti con quella comunitaria. Le informazioni sull'introduzione del regime del visto con Cuba sono state pubblicate sul sito web del ministero degli Esteri serbo, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. Già dal 14 aprile i cittadini cubani non possono più entrare in Serbia in regime di esenzione dal visto. (Seb)