Ince: delegazione italiana presso Assemblea parlamentare convocata domani per sua costituzione

- Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiamato a far parte della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (Ince) "i senatori Raffaele De Rosa, Francesco Giacobbe, Roberto Menia ed Elena Morelli". Lo comunicato nell'Aula di palazzo Madama il presidente di turno Gian Marco Centinaio. Il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana "ha chiamato a far parte della medesima delegazione i deputati Salvatore Caiata, Isabella De Monte e Roberto Pella", ha aggiunto Centinaio per poi rendere noto che d'intesa con il presidente della Camera dei deputati, la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Ince "è convocata per mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 9, presso la Camera dei deputati, palazzo del Seminario, IV piano, auletta delle delegazioni, per procedere alla propria costituzione". (Rin)