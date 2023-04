© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno in cui il presidente Mattarella visita Auschwitz, Lollobrigida evoca un fantomatico pericolo di 'sostituzione etnica'. Non sono solo parole indegne per un ministro, sono un insulto alla memoria, un vero e proprio incitamento all'odio razziale. Si deve scusare". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale del Partito democratico con delega ai diritti. (Rin)