Conti pubblici: Signorini (Bankitalia), verso aumento spesa per interessi, effetti positivi inflazione non duraturi

- Nel medio termine, data la normalizzazione della politica monetaria, il ritorno dei tassi di interesse su livelli positivi, a lungo termine anche in termini reali, e la riduzione del bilancio delle banche centrali “tenderanno ad accrescere la spesa per interessi rispetto ai livelli straordinariamente bassi degli anni passati, che erano dovuti a condizioni senza precedenti”. lo ha dichiarato il direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, nel corso dell’intervento presso l'Associazione bancaria italiana (Abi) in occasione dell'inaugurazione del Corso di Alta Formazione. L’improvviso rialzo dell’inflazione “influenza i conti pubblici attraverso diversi canali. Nell’immediato, la crescita nominale delle basi imponibili sostiene la dinamica delle entrate; le spese primarie seguono con ritardo, tra l’altro in ragione della struttura dei meccanismi di indicizzazione. Anche il rapporto tra debito e Pil, nel momento di impatto di un’inflazione inattesa, si giova – a parità di ogni altra cosa – dell’aumento nominale del reddito, che costituisce il denominatore del rapporto. Non si tratta però di effetti duraturi”, ha aggiunto Signorini. (Rin)