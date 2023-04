Medio Oriente: ministro Esteri saudita, desideriamo riportare la Siria nel panorama arabo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riavvicinamento tra Riad e Damasco, inoltre, si inscrive nel quadro delle iniziative lanciate nelle ultime settimane dal Regno saudita per reintegrare la Siria nella Lega araba, tra cui l’incontro dello scorso 14 aprile, sempre a Gedda, tra i rappresentanti dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), dell’Egitto, della Giordania e dell’Iraq. In seguito, il ministro degli Esteri siriano si è recato in visita in Egitto, Algeria e Tunisia, dal momento che, come ha spiegato ieri in un’intervista all’emittente algerina “Algeria international”, il reintegro di Damasco nella Lega araba “è quasi impossibile senza il ripristino delle relazioni bilaterali” con i suoi Paesi membri. (segue) (Lib)