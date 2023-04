Medio Oriente: Israele ospita l’erede dello scià e punta al cambio di regime in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel momento di massima tensione tra Israele e Iran, le autorità dello Stato ebraico hanno ricevuto Reza Ciro Pahlavi, 62 anni, il principe ereditario e figlio maggiore dell’ultimo scià di Persia, che dal suo esilio negli Stati Uniti sta cercando di ritagliarsi un ruolo per mediare tra gli oppositori democratici al regime degli ayatollah per dare un nuovo corso al futuro della Repubblica islamica. Nelle scorse settimane, infatti, in concomitanza con i timori per l’arricchimento dell’uranio quasi al 90 per cento, Israele ha condotto esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti e ha continuato a colpire obiettivi iraniani e filo-iraniani in Siria. La postura di Israele ha lasciato presagire sia l’eventualità di un attacco preventivo più vicino che mai sia un tentativo di agevolare un cambio di regime in Iran, che ben si esprime con la visita di Pahlavi a Gerusalemme, dove ha incontrato i vertici israeliani. Dopo l’annuncio della visita, la ministra dell’Intelligence di Israele, Gila Gamliel, ha detto: “Stiamo facendo il primo passo verso la ricostruzione dei legami tra i nostri popoli”. “Siamo felici di ospitare il principe ereditario iraniano e di ammirare la sua coraggiosa decisione di visitare Israele per la prima volta. Il principe ereditario simboleggia una leadership diversa da quella del regime degli ayatollah e promuove i valori della pace e della tolleranza, a differenza degli estremisti che regnano in Iran”, ha aggiunto la ministra. Per Gamliel, “i buoni legami tra i nostri popoli esistono da migliaia di anni”, auspicando che la visita possa creare un ponte tra Israele e il popolo iraniano. (segue) (Res)