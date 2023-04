Medio Oriente: Israele ospita l’erede dello scià e punta al cambio di regime in Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo felici di essere qui e di lavorare per un futuro prospero e di pace che la gente della nostra regione merita. Dai figli di Ciro, ai figli di Israele, costruiremo questo futuro insieme, in amicizia”, ha affermato su Twitter Pahlavi ieri dopo il suo arrivo all’aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv. Annunciando la sua visita, il principe ha detto di voler “coinvolgere esperti idrici israeliani sui modi per affrontare l'abuso delle risorse naturali dell'Iran da parte del regime e rendere omaggio alle vittime dell'Olocausto”. "Oggi facciamo il primo passo per ricostruire i legami tra le due nazioni", ha detto il ministro. “Voglio che il popolo di Israele sappia che la Repubblica islamica non rappresenta il popolo iraniano", ha aggiunto Pahlavi, che potrebbe diventare la figura iraniana più importante ad aver mai effettuato una visita pubblica in Israele. "L'antico legame tra la nostra gente può essere riacceso a beneficio di entrambe le nazioni. Vado in Israele per svolgere il mio ruolo nella costruzione di quel futuro più luminoso”, ha aggiunto l'erede al trono in esilio. In un’intervista concessa ad “Agenzia Nova” a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, il principe aveva affermato che “nessuno vuole la guerra” tra Iran e Israele. Come sottolineato dall’erede al trono del Pavone, Israele e Iran hanno “una relazione biblica” che trova manifestazione nella preghiera ebraica del sabato, in cui “viene citato Ciro il Grande”, imperatore di Persia dal 550 al 530 avanti Cristo e a cui si deve la liberazione degli ebrei dalla “cattività babilonese”. Pahlavi aveva quindi osservato che un nuovo Iran eliminerebbe “tutte le minacce” della Repubblica islamica, “compresa quella nucleare”. In tale prospettiva, “la soluzione più rapida” è la caduta del “regime”. (segue) (Res)