Medio Oriente: Israele ospita l’erede dello scià e punta al cambio di regime in Iran (3)

- Oggi il principe ereditario iraniano in esilio Pahlavi, ha espresso “profonda ammirazione” per la visita al muro occidentale del Tempio a Gerusalemme, dove ha pregato “per il giorno in cui la brava gente dell’Iran e di Israele potrà rinnovare la nostra storica amicizia”. In un messaggio su Twitter, Pahlavi ha ricordato che “2.500 anni fa, Ciro il grande ha liberato il popolo ebraico dalla prigionia e lo ha aiutato a ricostruire il loro tempio a Gerusalemme”. Il figlio dello scià è giunto in Israele ieri sera nel quadro di una storica visita. Il principe si è recato oggi al muro del pianto con la moglie Jasmine e con la ministra dell’Intelligence di Israele, Gila Gamliel, in occasione della commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Su Twitter, Gamliel ha affermato: “La sirena della Giornata della memoria dell’Olocausto e dell’eroismo al muro occidentale, in memoria di sei milioni di ebrei, insieme all’erede al trono dell’Iran, Reza Pahlavi, e a sua moglie, la principessa Yasmine Pahalvi. Mai più”. Ieri sera Pahlavi ha partecipato a una cerimonia presso il memoriale dell’Olocausto a Gerusalemme, lo Yad Vashem, insieme al presidente di Israele, Isaac Herzog, e al primo ministro, Benjamin Netanyahu, che non hanno rilasciato commenti. In dichiarazioni ai media locali, Pahlavi ha affermato che è suo “dovere” partecipare a un evento in onore delle vittime dell’Olocausto. "È una relazione biblica quella che i nostri due Paesi hanno avuto nel corso dei secoli e oggi, quando abbiamo il regime che nega che l'Olocausto sia mai avvenuto, è mio dovere essere qui a rappresentare i miei connazionali, per onorare le vittime dell'Olocausto e rendere omaggio a questa nazione e la sua gente", ha detto. Sempre oggi, Pahlavi ha ringraziato il presidente Herzog, per la “calorosa accoglienza e le parole di amicizia nei confronti del popolo iraniano”. Attraverso un messaggio su Twitter, Pahlavi ha auspicato un “futuro in cui Iran e Israele rinnovino i loro legami storici alla ricerca di maggiore sicurezza e prosperità per entrambe le nostre nazioni”. (segue) (Res)