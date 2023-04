Medio Oriente: Israele ospita l’erede dello scià e punta al cambio di regime in Iran (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Pahlavi in Israele giunge, inoltre, mentre l’Iran e l’Arabia Saudita hanno riavviato le loro relazioni diplomatiche, con una serie di effetti sulla regione. Vale la pena ricordare che ieri, 17 aprile, il premier di Israele Netanyahu ha ribadito che il Paese vuole la “normalizzazione e la pace con l’Arabia Saudita”. Durante l’incontro con il senatore repubblicano statunitense, Lindsey Graham, a Gerusalemme, il capo dell’esecutivo ha aggiunto: “Lo consideriamo forse un passo da gigante verso la fine del conflitto arabo-israeliano. Questo accordo potrebbe avere conseguenze epocali, conseguenze storiche sia per Israele, che per l'Arabia Saudita, per la regione e per il mondo”. Sul possibile avvio delle relazioni diplomatiche tra Israele e Arabia Saudita, Netanyahu “ha accolto con favore, ovviamente, la partecipazione statunitense del presidente (Joe) Biden, con il sostegno di entrambe le parti del Congresso”, riferisce un comunicato stampa dell’ufficio di Netanyahu. Dopo la firma degli Accordi di Abramo nel 2020, che hanno sancito l'avvio delle relazioni diplomatiche di Israele con Emirati Arabi Uniti e Bahrein, lo Stato ebraico ha più volte espresso la volontà di intrattenere rapporti con l'Arabia Saudita, custode dei due luoghi santi per l'Islam a Mecca e Medina. Vale la pena ricordare, tuttavia, che l'avvicinamento tra i due Paesi potrebbe non essere così vicino, considerando la nuova fase dei rapporti tra Riad e Teheran. (segue) (Res)