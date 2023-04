Medio Oriente: Israele ospita l’erede dello scià e punta al cambio di regime in Iran (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Graham è giunto in Israele dopo una visita in Arabia Saudita. Da parte sua, prosegue il comunicato stampa, il senatore Usa ha affermato: “Ho detto all’Arabia Saudita che mi piacerebbe migliorare le nostre relazioni. Dobbiamo farlo in un modo che rassicuri i nostri amici in Israele. Voglio aiutare il presidente Biden”. Graham ha fatto sapere di aver detto al principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, “che il momento migliore per far progredire le nostre relazioni è adesso e che il presidente Biden è molto interessato a normalizzare le relazioni con l’Arabia Saudita, in cambio del riconoscimento da parte di Riad dell’unico Stato ebraico”. Con l’arrivo alla Casa Bianca di Joe Biden, le relazioni tra Riad e Washington hanno vissuto un momento di gelo, che ha investito sia l’ambito energetico che geopolitico. “Credo che il Partito repubblicano sarebbe felice di lavorare con il presidente Biden per cambiare il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, che alla fine potrebbe portare al riconoscimento di Israele da parte del governo saudita. Ecco perché sono qui. Ci vorrà molto impegno, ma vale la pena provarci", ha concluso. (Res)