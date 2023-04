Camera: domani audizioni su reato maternità surrogata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 19 aprile, la commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, numero 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 10, Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università degli Studi di Firenze, Ida Nicotra, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania, Susanna Mancini, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Bologna e Luigi Foffani, professore di diritto penale presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; ore 11, Bruno De Filippis, presidente della II sezione civile della Corte d'Appello di Salerno, e Giulia Marzia Locati, magistrata della IX sezione civile del Tribunale di Torino; ore 11:30, Chiara Lalli, saggista, Enrica Perucchietti, saggista, e Francesca Izzo, docente di storia delle dottrine politiche e filosofia politica presso l'Università L'Orientale di Napoli. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)