Europa: Pontecorvo, Occidente diviso in tre categorie, difficile recuperare rapporto con Russia

- L’Occidente è oggi diviso in tre categorie: anglosassoni, europei del nord ed europei del sud. Lo ha detto oggi l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, già Alto rappresentante della Nato in Afghanistan, recentemente designato presidente di Leonardo, al Forum di Confcommercio in corso a Roma. “Vedo un Occidente diviso un tre categorie. In ogni caso sarà molto difficile recuperare un rapporto con la Russia”, ha detto il presidente designato di Leonardo. “Nel resto del mondo hanno capito quello che noi forse facciamo finta di non capire. E cioè che l’Occidente non è occidente. Ci sono gli anglosassoni, ci siamo noi e poi ci sono gli altri. Uno dei lasciti più tremendi della guerra in Ucraina è che ci saranno quelli più ragionevoli nei confronti di recuperare un rapporto con la Russia e quelli che non lo sono e non lo saranno mai", ha detto Pontecorvo. (Res)