Imprese: Piaggio, assemblea azionisti approva bilancio 2022 e saldo su dividendo

- L'assemblea ordinaria degli azionisti di Piaggio si è riunita oggi a Mantova sotto la presidenza di Roberto Colaninno, alla presenza del 78,864 per cento del capitale sociale. L’assemblea ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio 2022 di Piaggio nonché ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del gruppo Piaggio e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Si ricorda in sintesi che nell'esercizio 2022 il Gruppo Piaggio ha venduto 625.000 veicoli (+16,7 per cento rispetto al 2021), consuntivando un fatturato consolidato pari a 2.087,4 milioni di euro (+25,1 per cento rispetto al 2021); l'Ebitda consolidato è risultato pari a 298,1 milioni di euro, (+23,9 per cento per cento rispetto al 2021), con una marginalità del 14,3 per cento. Il risultato operativo (Ebit) è stato pari a 158,7 milioni di euro (+41 per cento rispetto al 2021) e l'utile netto è risultato pari a 84,9 milioni di euro (+41,4 per cento rispetto al 2021). L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 era pari a 368,2 milioni di euro, in miglioramento per 12,1 milioni di euro rispetto ai 380,3 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2021. L’assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato di destinare l’utile di esercizio in misura pari a euro 3.752.875,02 a riserva legale ed euro 5.641.334,17 alla riserva “Utili a Nuovo”. L'assemblea ordinaria degli azionisti ha inoltre deliberato di distribuire un saldo sul dividendo di 10 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all’acconto di 8,5 centesimi di euro pagato il 21 settembre 2022, data stacco cedola 19.09.2022), per un dividendo totale dell’esercizio 2022 di 18,5 centesimi di euro, pari a massimi complessivi euro 65.663.291,29 (a valere sull’utile di esercizio 2022 residuo dopo le allocazioni sopra descritte a riserva legale e a riserva “Utili a nuovo”). Si precisa che, fermo restando l’importo del dividendo unitario a saldo, l’importo complessivo del dividendo medesimo potrebbe variare in funzione del numero di azioni proprie detenute in portafoglio della società alla record date del dividendo, con conseguente adeguamento degli importi numerici sopra indicati. (segue) (Rin)