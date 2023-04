Imprese: Piaggio, assemblea azionisti approva bilancio 2022 e saldo su dividendo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La data di stacco della cedola n. 20 è il giorno 24 aprile 2023, record date 25 aprile 2023 e data di pagamento 26 aprile 2023. L’assemblea di Piaggio ha inoltre approvato la politica di remunerazione, nonché la relazione sulla remunerazione. L’assemblea di Piaggio ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie. La delibera è finalizzata a dotare la società di una utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, nonché per procedere ad acquisti di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento. L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è stata concessa fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di Piaggio di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario per l’acquisto non potrà essere inferiore nel minimo del 20 per cento e superiore nel massimo del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto. L’autorizzazione all’acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell’Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali (anche con riferimento alle azioni proprie già possedute dalla Società). L’Assemblea di Piaggio in sessione straordinaria, ha infine deliberato l’annullamento di 3.521.595 azioni proprie in portafoglio della società (pari allo 0,983 per cento del capitale sociale) mantenendo invariato l'attuale capitale sociale (pari a 207.613.944,37 euro); all’esito dell’annullamento rimarranno nel portafoglio della società 20.000 azioni proprie, oltre alle eventuali azioni successivamente acquistate. L’annullamento delle predette azioni proprie in portafoglio ha richiesto una modifica dell’articolo 5.1 dello Statuto sociale, finalizzata a recepire il nuovo numero di azioni in circolazione pari a 354.632.049. (Rin)