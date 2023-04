Camera: domani audizione Dionigi su insindacabilità parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 19 aprile, alle ore 9:15, presso l'aula delle Giunte, al II piano del palazzo dei gruppi, la Giunta per le autorizzazioni svolge l'audizione del professor Michele Dionigi, Università degli studi "Aldo Moro" di Bari, sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei social media. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)