- Ventuno persone sono morte in un incendio divampato oggi in un ospedale di Pechino, in Cina. Lo riporta l'emittente di Stato "Cctv", aggiungendo che un totale di 71 pazienti è stato evacuato dalla struttura. Il rogo è stato completamente domato dai vigili del fuoco, mentre le autorità hanno aperto un'inchiesta per ricostruire le dinamiche dell'incidente. (Cip)