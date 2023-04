Russia: governo spagnolo deplora deterioramento diritti umani e libertà politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha "deplorato il continuo deterioramento" dei diritti umani e delle libertà politiche in Russia, ha "condannato con forza" la pena detentiva di 25 anni inflitta a Vladimir Kara-Murza, esponente dell'opposizione russa, e la detenzione ingiustificata di Evan Gershkovich, giornalista statunitense del "The Wall Street Journal". In una nota del ministero degli Esteri, la Spagna ha chiesto ancora una volta il rilascio di tutte le persone "ingiustamente imprigionate" in Russia ed espresso solidarietà ai difensori dei diritti umani e ai membri dell'opposizione democratica che continuano a essere "perseguitati e vessati dalle autorità russe". (Spm)