Africa: agenzie Onu, insicurezza alimentare e malnutrizione ai massimi da dieci anni

- Entro giugno l'insicurezza alimentare acuta sarà ai massimi storici degli ultimi dieci anni in Africa occidentale e centrale. È quanto emerge da un'analisi sulla sicurezza alimentare del Cadre Harmonisé di marzo 2023, pubblicato oggi dalle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite, secondo cui preoccupano l’espansione dell'insicurezza alimentare nei Paesi costieri e livelli catastrofici di fame che colpiscono zone in Burkina Faso e in Mali colpite dal conflitto, dove l’insicurezza rappresenta un forte ostacolo all'assistenza umanitaria. Nel Sahel, per la prima volta si prevede che 45 mila persone vivranno livelli di fame catastrofici (fase 5) - a un passo dalla carestia - di cui 42 mila in Burkina e 2.500 in Mali. Gli effetti combinati del conflitto, degli shock climatici, del Covid-19 e degli alti prezzi alimentari continuano a peggiorare la fame e la malnutrizione nella regione. Secondo l'analisi sulla sicurezza alimentare del Cadre Harmonisé di marzo 2023, il numero di persone che non hanno accesso regolare a cibo sicuro e nutriente potrebbe salire a 48 milioni durante la stagione di magra (giugno-agosto 2023), si tratta di un aumento di quattro volte negli ultimi cinque anni. (segue) (Com)