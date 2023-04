Africa: agenzie Onu, insicurezza alimentare e malnutrizione ai massimi da dieci anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati confermano anche una tendenza a più lungo termine verso un'espansione dell'insicurezza alimentare nella regione. "La spirale della sicurezza alimentare e nutrizionale in Africa occidentale è straziante", ha detto Chris Nikoi, direttore regionale del Pam per l'Africa occidentale. "C'è un bisogno cruciale di massicci investimenti per rafforzare le capacità delle comunità e degli individui di resistere agli shock, dando priorità alle soluzioni locali e a lungo termine per la produzione, la trasformazione e l'accesso del cibo per i gruppi vulnerabili", ha aggiunto Nikoi. Peggiora anche la già grave situazione nutrizionale per le comunità di tutta la regione, con 16,5 milioni di bambini sotto i cinque anni che soffriranno di malnutrizione acuta nel 2023, inclusi 4,8 milioni di bambini che ne soffriranno in forma grave debilitante. Si tratta di un aumento dell'8 per cento della malnutrizione acuta globale rispetto alla media 2015-2022. Oltre all'impossibilità di permettersi economicamente una dieta diversificata, nutriente e salutare (soprattutto per i bambini e le donne), i conflitti e gli sfollamenti di popolazione sono tra i fattori principali del peggioramento della situazione, che causano un accesso ridotto ai servizi sociali essenziali (salute, alimentazione, Wash , protezione sociale) e incidono negativamente sulle attività di cura. (segue) (Com)