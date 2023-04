Africa: agenzie Onu, insicurezza alimentare e malnutrizione ai massimi da dieci anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2019 e il 2023 gli incidenti relativi alla sicurezza sono aumentati del 79 per cento nella regione, provocando massicci spostamenti di popolazione e rendendo problematico l'accesso ai terreni agricoli e al foraggio. Nonostante il miglioramento del livello delle precipitazioni nel 2022, l'accesso e la disponibilità di cibo rimangono motivo di grande preoccupazione. La regione continua a dipendere dalle importazioni, il deprezzamento della valuta insieme all'elevata inflazione aumentano le spese di importazione di prodotti alimentari nella regione, mentre i paesi affrontano gravi difficoltà e sfide macroeconomiche. Inoltre, si teme che le restrizioni ai movimenti di transumanza e le alte concentrazioni di bestiame in alcune aree possano portare a un ulteriore deterioramento delle condizioni relative alla pastorizia e alla sicurezza. Le agenzie Onu rinnovano il loro appello ai partner per lo sviluppo e umanitari - così come al settore privato - per sostenere i governi nazionali nel rafforzamento della sicurezza alimentare e la nutrizione nella regione. Ciò include la costruzione di sistemi alimentari, sulla salute, idrici, sanitari e igienici e programmi di protezione sociale sensibili alla nutrizione rivolti a gruppi vulnerabili come donne e bambini piccoli. È necessario potenziare i partenariati per prevenire e curare la malnutrizione acuta tra i bambini e promuovere programmi mirati per il clima che aiutino a ridurre l'elevata vulnerabilità della regione agli shock climatici e il rischio di esaurimento delle risorse naturali. (Com)