Russia: annullata tradizionale parata del 9 maggio per la Giornata della vittoria

- Le autorità russe hanno cancellato la parata che si sarebbe dovuto tenere il 9 maggio, nella Giornata della vittoria. Lo ha reso noto in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass" un membro della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo), Elena Tsunaeva. La parata, detta "del reggimento immortale", è stata introdotta nel 2012, ed in quel giorno i cittadini russi girano per le città con i ritratti dei loro parenti e amici che hanno partecipato alla Seconda guerra mondiale. "Un certo numero di regioni si sono rifiutate (di partecipare alla parata) a causa della minaccia alla sicurezza, per esempio la Repubblica di Crimea", ha osservato Tsunaeva. La parlamentare ha osservato che i cittadini russi sono invitati a pubblicare foto dei loro parenti sulle reti sociali.(Rum)