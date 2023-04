Usa: da democratici proposta per rafforzare programmi federali per gestire flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Bob Menendez ha presentato una proposta per rafforzare i programmi federali per la gestione dei flussi migratori, alla luce del crescente numero di arrivi al confine con il Messico. Il testo, già inviato alla Casa Bianca, al dipartimento di Stato e al dipartimento per la Sicurezza interna, prevede nuove misure per accelerare la richiesta e l'ottenimento della cittadinanza Usa, il rafforzamento degli aiuti umanitari a determinati Paesi, e più finanziamenti per la sicurezza delle frontiere e il contrasto al narcotraffico. In una nota, Menendez ha ricordato di avere criticato più volte le politiche dell’amministrazione Biden per la gestione dei flussi migratori, affermando che il governo ha spesso “messo in atto provvedimenti di breve periodo, incapaci di risolvere un problema sistemico come quello relativo ai flussi migratori irregolari al confine meridionale”. La proposta, ha aggiunto il senatore, contribuirà a “garantire la sicurezza dei nostri confini, senza andare a scapito dei nostri impegni legali nei confronti dei richiedenti asilo”. Menendez ha anche specificato che la Casa Bianca potrà adottare la maggior parte delle misure previste dal suo piano senza rivolgersi al Congresso. (Was)