Medio Oriente: Pontecorvo, Cina ha mediato tra Riad e Teheran perché percepita neutrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è riuscita a mediare tra Arabia Saudita e Teheran “non solo e non tanto per il ritiro americano, ma perché è percepita come neutrale”. Lo ha detto oggi l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, già Alto rappresentante della Nato in Afghanistan, recentemente designato presidente di Leonardo, al Forum di Confcommercio in corso a Roma. “Non è un accordo che risolverà tutti i problemi tra sunniti e sciiti, ma i cinesi ci sono riusciti”, ha sottolineato Pontecorvo. (Res)