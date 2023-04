© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo, i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati dello 0,5 per cento rispetto a un anno prima (+1 per cento a febbraio). È quanto emerge dal rapporto mensile dell’Associazione bancaria italiana (Abi). A febbraio 2023, i prestiti alle imprese erano diminuiti dello 0,5 per cento e alle famiglie erano cresciuti del 2,5 per cento.(Rin)