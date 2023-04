Def: Furfaro (Pd), governo calpesta diritto alla salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A certificare il livello vergognoso di accanimento di questo governo contro il Servizio Sanitario nazionale arriva oggi anche la Fondazione Gimbe che commentando il Def 2023 ne certifica, ancora una volta, la totale insufficienza del finanziamento del Fondo sanitario nazionale e la decrescita nel rapporto con il Pil nei prossimi anni". Lo afferma Marco Furfaro, capogruppo Pd in commissione Affari sociali e responsabile Iniziative politiche, contrasto alle diseguaglianze e welfare nella segreteria del Partito democratico. "A partire dal 2025, infatti, il rapporto spesa sanitaria/Pil si attesterà al 6,2 per cento, inferiore a livelli pre-pandemia. Interminabili liste di attesa, centralità del privato, rinuncia alle cure delle famiglie, diseguaglianze regionali e locali nell'offerta di servizi e prestazioni che determinano migrazione sanitaria, sino alla riduzione dell'aspettativa di vita. Questa - prosegue - è la fotografia impietosa fatta di dati, altro che la propaganda e le menzogne di questo governo che sta di fatto calpestando giorno per giorno il diritto alla salute dei cittadini", conclude Furfaro.(Rin)