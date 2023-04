Decreto Pnrr: Pella (FI), Piano darà forza, rilancio e sostanza a Paese in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "converge oggi verso una fase cruciale, e questo provvedimento rappresenta uno snodo essenziale. L'intento è quello di snellire le procedure per accelerare gli investimenti e i cantieri, dando piena attuazione agli obiettivi del piano con una particolare attenzione alle materie di fondamentale importanza per lo sviluppo nazionale quali l'ambiente, l'energia, l'edilizia scolastica, le infrastrutture". Lo ha detto Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio, intervenendo in Aula alla Camera nel corso della discussione generale sul decreto legge Pnrr. "Il lavoro che è stato svolto al Senato - ha proseguito il parlamentare - ha dato un buon risultato, e dobbiamo riconoscere l'ottima sinergia e la collaborazione tra le diverse forze politiche, impegnate a dare le risposte essenziali che il mondo delle autonomie e dei territori si aspettavano. È stata molto importante una costante interlocuzione con i rappresentanti del governo, in particolare con il ministro Fitto, e il contributo delle audizioni preliminari, con istanze e proposte che sono state tradotte in emendamenti dai gruppi parlamentari. Grazie alla guida politica e strategica del presidente Berlusconi, Forza Italia ha dato un apporto importante su tematiche che nascono dalle esigenze di sindaci, amministratori locali, cittadini, categorie produttive. Attraverso i nostri emendamenti abbiamo arricchito e migliorato il testo, rispondendo anche a istanze che ci arrivavano dal mondo economico. Il decreto va nella direzione auspicata dal presidente Berlusconi di semplificare, migliorare, accelerare le procedure nonché di rendere più efficienti ed efficaci i meccanismi e i controlli ai fini dell'ottimizzazione della spesa e dei risultati". Pella ha aggiunto: "La velocizzazione dei processi per l'attuazione degli interventi e degli obiettivi del Pnrr e del Piano complementare (Pnc) contribuirà alla crescita economica in maniera significativa e alla modernizzazione del Paese. Continueremo a lavorare per non sprecare questa enorme opportunità e siamo ben contenti di poter contribuire a un piano che, come ha sempre detto il presidente Berlusconi, darà forza, rilancio, e sostanza nel contesto europeo al nostro Paese". (Rin)