Moldova-Paesi Bassi: ministro Esteri olandese domani in visita di lavoro a Chisinau

- Il ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, Wopke Hoekstra effettua domani una visita di lavoro in Moldova. Il funzionario olandese incontrerà il capo della diplomazia moldava, Nicu Popescu. Lo riferisce il servizio stampa del ministero degli Affari esteri di Chisinau con un comunicato. Alla fine dell'incontro, i due ministri terranno una conferenza stampa congiunta. Hoekstra è stato in visita ufficiale in Moldova l'anno scorso, facendo parte della delegazione olandese, guidata dal primo ministro del regno, Mark Rutte. (Rob)