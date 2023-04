Roma: Milani (Fd'I), Schlein non parla del termovalorizzatore, è ancora in vacanza?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche questa mattina, nonostante le sollecitazioni che arrivano da alleati, dallo stesso sindaco di Roma Gualtieri e non ultimo da Giuseppe Conte, la segretaria dei dem Pd Elly Schlein continua a trincerarsi dietro un impenetrabile silenzio". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Massimo Milani, riferendosi al termovalorizzatore di Roma. "I cittadini romani e gli elettori hanno diritto di sapere qual è la posizione del Pd su un'opera, il termovalorizzatore, che avrà un impatto sulle future generazione nel bene o nel male. Visto però il silenzio della leader dem, la domanda è legittima: Elly è ancora in vacanza?", conclude. (Rin)