Expo 2030: Gualtieri, per Roma impegno a tutti i livelli su rete internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sulla candidatura di Roma a Expo 2030 "siamo tutti impegnati, il governo in primo luogo, c'è un forte impegno in tutte le sedi e a tutti i livelli istituzionali: tutti stanno ponendo Expo al centro della fitta rete di relazioni internazionali che ha l'Italia. Se l'Italia scende in campo con tutta la sua forza, questo è un valore aggiunto insieme alla bellezza della città e alla qualità del progetto". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a termine del tavolo tecnico in Campidoglio con gli ispettori del Bureau international des exposition. "Oggi li abbiamo portati ai Musei Capitolini e a visitare la città - ha aggiunto -. Il nostro progetto, inoltre, è veramente ispirato ai principi della sostenibilità e dei grandi obiettivi che nel 2030 saranno un punto di rilancio". (segue) (Rer)