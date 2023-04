Expo 2030: Gualtieri, per Roma impegno a tutti i livelli su rete internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una candidatura che già pensa al dopo e rigenera un quadrante della città. Abbiamo sottolineato soprattutto che la nostra Expo offre una cornice come Roma per tutti i Paesi che vogliono partecipare allo sviluppo di questi obiettivi. È una Expo per includere e non per dimostrare quanto noi siamo bravi. Vogliamo includere i Paesi e i soggetti che parteciperanno, vogliamo misurarci insieme nel trovare le soluzioni che l'umanità può elaborare per migliorare i rapporti tra le persone e i territori, per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici, per ridurre le disuguaglianze e per valorizzare l'innovazione creando buona occupazione. E capire come tutto questo si traduce in una rigenerazione delle città", ha concluso Gualtieri. (Rer)