Expo 2030: Gualtieri, primo tavolo tecnico con Bureau su dettagli progetto

22 luglio 2021

- L'ispezione del Bureau international des exposition di questa settimana a Roma "si basa sull'esame dei capitoli del dossier. La sessione di questa mattina si è basata sugli elementi generali del documento (primo capitolo) e sulla città (secondo capitolo). Abbiamo affrontato elementi molto concreti: la durata, cioè che si aprirà il primo maggio e durerà fino al 31 ottobre, si è parlato degli orari, l'evento chiuderà all'una di notte, e quindi ci hanno chiesto se la metropolitana sarà aperta fino all'una, cosa che assicureremo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a termine del tavolo tecnico in Campidoglio con gli ispettori del Bureau international des exposition. "Poi altri temi - ha aggiunto - come, ad esempio, applicare l'approccio inclusivo che proponiamo, ad esempio per mettere a disposizione le soluzioni che Expo indicherà a favore di tutto il mondo". (segue) (Rer)