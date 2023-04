Expo 2030: Gualtieri, primo tavolo tecnico con Bureau su dettagli progetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo previsto di includere tutti anche nella parte iniziale, elaborando un progetto comune insieme, e lasciando il Parco della scienza e della conoscenza, che puntiamo a realizzare a Tor Vergata, a disposizione di chi vorrà avere, ad esempio, nei padiglioni che costruiremo, un punto di appoggio per scambi di studenti e di chi vorrà continuare a lavorare insieme anche dopo l'Expo, e non solo per l'Italia e per Roma". Inoltre "abbiamo mostrato dal balcone di Palazzo Senatorio come il padiglione teaser sarà collegato a tutto il resto del sito, fino alle Vele di Calatrava, attraverso la Metro C ma anche attraverso il corridoio verde che attraverserà il Parco dell'Appia Antica e il Parco degli Acquedotti. Abbiamo approfondito, inoltre, il piano di investimenti di Roma su 5G, 6G, le politiche sociali, la scuola. Ci sarà una sessione specifica sulla mobilità. È un'ispezione seria, le regole sono molto serie, non ci si limita a un primo incontro ma nei diversi giorni gli ispettori approfondiranno i vari aspetti e alla fine esprimeranno il proprio giudizio", ha concluso Gualtieri. (Rer)