Energia: Quaglini (Edison), manteniamo propensione alle offerte indicizzate, fase prudente verso consumatore

- L'introduzione del prezzo fisso all'interno della gamma delle offerte "comporta fare delle coperture che hanno un costo e vanno poi nel prezzo. In questa fase siamo prudenti nei confronti del consumatore". Lo ha detto Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, rispondendo a chi gli chiedeva sull'eventuale possibilità di ricorrere ad offerte con prezzo fisso, durante la presentazione del Piano Strategico 2023 a Milano, presso la sede Edison. "A partire dall'anno scorso abbiamo fatto una politica di offerte indicizzate" ha spiegato Quaglini, offerte da cui "oggi i nostri clienti stanno beneficiando" come ha sottolineato l'Ad di Edison Energia. "Ci muoviamo con cautela – ha proseguito Quaglini -. Sul mercato non bisogna mai dire sì o no. Allo stato attuale manteniamo la nostra propensione alle offerte indicizzate" ha concluso.(Rem)