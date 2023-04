Piemonte: Leonardo, generato valore per 1,3 miliardi di euro, oltre 14 mila occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Studio Prometeia volto a rappresentare l’impatto di Leonardo, il campione nazionale nel settore Aerospazio Difesa e Sicurezza, nell’ecosistema produttivo del Piemonte evidenzia che l’azienda è il fulcro di una filiera che complessivamente contribuisce al Pil regionale con circa 1,3 miliardi di euro, pari all’1,1 per cento del totale (+36 per cento rispetto al 2018) e ogni euro di valore aggiunto creato dall’azienda genera, in media, 1,2 euro addizionali sul territorio. Dai dati contenuti nello Studio Prometeia (relativi all’anno 2021), emerge come dieci occupati di Leonardo - riferisce una nota - in Piemonte sostengono, in media, ulteriori 24 occupati addizionali per un totale di 14.500 addetti dell’ecosistema locale, valore cresciuto del 28 per cento rispetto al 2018. Le oltre 400 aziende della filiera, con una incidenza delle Pmi all’87 per cento, muovono circa 400 milioni di euro di volume ordinato e nella Regione il valore degli investimenti nelle attività di Ricerca e Sviluppo dell’azienda raggiunge i 232 milioni di euro, pari al 9,7 per cento su base totale regionale. Leonardo contribuisce al rafforzamento della filiera regionale tecnologica e ad alto contenuto di conoscenza: aerospazio, servizi informatici e professionali sono tra i principali settori interessati. La produttività media del lavoro, caratterizzato da un mix di competenze elevato, alimentata da Leonardo risulta essere maggiore del 44 per cento rispetto alla media regionale e la filiera di Leonardo rappresenta il 30 per cento di tutta l’industria hi-tech del Piemonte. Le attività innovative, che trovano ulteriore linfa nel lavoro svolto dal Leonardo Lab Future Aircraft Technologies di Torino, dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per le prossime generazioni di velivoli, sono inserite in un ecosistema composto da imprese, istituzioni ed università. In questo contesto, la collaborazione già avviata tra il mondo industriale, le istituzioni regionali, le istituzioni formative (le accademie, ma anche gli Its) e l’imprenditorialità innovativa delle startup risulta essenziale per assicurare un sostegno concreto ai fini della crescita di una filiera strategica d’innovazione a livello locale e nazionale. (segue) (Com)