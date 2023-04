Piemonte: Leonardo, generato valore per 1,3 miliardi di euro, oltre 14 mila occupati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Regione, il gruppo Leonardo è presente con tre sedi principali, tra Torino, Caselle e Cameri - attive nei business dei velivoli e dell’elettronica - per oltre 4.000 addetti impiegati, vantando un importante patrimonio tecnologico aeronautico e avionico: il Piemonte è stato la culla della tradizione aeronautica del nostro Paese. A Torino sono presenti anche le attività di Thales Alenia Space - la joint venture tra la francese Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento) - che fornisce soluzioni ad alta tecnologia per telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra, gestione ambientale, e, in particolare presso lo stabilimento torinese, nei domini dell’esplorazione scientifica e delle infrastrutture orbitali e planetarie abitate. Allargando lo sguardo all’Italia, lo Studio Prometeia indica che l’ecosistema produttivo guidato da Leonardo è composto da oltre 4.000 aziende, delle quali l’87 per cento sono Pmi, con più di 125 mila occupati complessivi, e genera lo 0,6 per cento del Pil italiano, grazie a 10 miliardi di euro di valore aggiunto. Un dato che rappresenta l’1,4 per cento del valore prodotto dall’intera industria nazionale e il 13 per cento dell’industria high tech italiana. L’azienda sviluppa sul territorio italiano ricavi per 9,5 miliardi di euro, impiegando oltre 31mila addetti, ed esporta il 75 per cento della produzione che, nel 2021, vale l’1,4 per cento di tutte le esportazioni di beni in Italia, raggiungendo una produttività del lavoro del 50 per cento più elevata rispetto alla media italiana. Su base nazionale, il moltiplicatore del valore aggiunto di Leonardo è pari a 2.9: significa che per ogni singolo euro generato dal gruppo se ne creano ulteriori 1.9 addizionali per l’intera economia italiana. Venendo al moltiplicatore dell’occupazione, questo si attesta a 3.9: dieci occupati nel gruppo sostengono, in media, ulteriori 28 occupati addizionali nell’economia, con lo 0,4 per cento dell’occupazione nazionale sostenuta da Leonardo e dalla sua filiera. (segue) (Com)