Piemonte: Leonardo, generato valore per 1,3 miliardi di euro, oltre 14 mila occupati (3)

- Rispetto al 2018, lo studio Prometeia sottolinea come, a fine 2021, l’impatto totale delle attività del gruppo Leonardo sull’economia italiana sia cresciuto del 18 per cento, in termini di valore aggiunto prodotto, e del 16 per cento, in termini di occupati: il risultato è frutto di una espansione delle attività dirette del gruppo e degli acquisti presso la propria supply chain italiana. Leonardo ha finalizzato, nel tempo, programmi ad hoc per la costruzione di una catena di fornitura affidabile, solida, innovativa, competitiva sul mercato domestico e aperta alle sfide internazionali, e sostenibile. Tra questi, il programma Leap (Leonardo empowering advanced partnerships) ricopre una valenza particolarmente importante. Dal 2018, con il lancio del programma Leap, Leonardo ha inteso supportare la crescita dimensionale e qualitativa della propria supply chain, dotandosi di un modello di gestione e valorizzazione della propria catena di fornitura per creare con la filiera relazioni più solide e sostenibili, facendo “sistema” e svolgendo un ruolo di traino e acceleratore per la crescita delle Pmi nell’ecosistema nazionale. Nel 2021, sono stati affiancati agli obiettivi di performance operativa e competitività di costo, quelli di sostenibilità, nella convinzione che un business sostenibile generi valore per il cliente, per la società e per l’ambiente. Viene così avviato il Leap - Partnership for Sustainability, secondo step del programma, focalizzato sull’innovazione, la trasformazione digitale, la cyber security e la transizione green, attraverso le leve della sostenibilità per garantire la competitività di medio lungo periodo dell’ecosistema industriale integrato di Leonardo. Il Leap segue un approccio modulare comprendente vari tipi di interventi, alcuni applicabili a tutta la base fornitori, altri più selettivi e impegnativi in termini di impatto e risorse impiegate. (segue) (Com)