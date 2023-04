Piemonte: Leonardo, generato valore per 1,3 miliardi di euro, oltre 14 mila occupati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per oltre 130 fornitori sono già stati attivati specifici progetti di miglioramento e sviluppo, tra cui, programmi mirati di formazione manageriale e tecnico specialistica, accordi di partnership commerciale di lungo periodo, sostegno per il trasferimento tecnologico e convenzioni per il supporto finanziario. In tema di finanza, in particolare, Leonardo ha rafforzato il pacchetto di soluzioni e strumenti finanziari a disposizione dei fornitori e avviato una serie di convenzioni che consentono di preservare l'accesso al credito dei supplier italiani di piccole e medie dimensioni. Grazie allo sviluppo del programma, in costante aggiornamento, l’azienda è diventata, di fatto, promotrice e protagonista di una politica industriale in grado di sostenere competitività e sostenibilità di una delle principali filiere del Paese. (Com)