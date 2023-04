Expo 2030: Gualtieri, chiesta massima attenzione sicurezza su partita Roma-Feyernoord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla partita Roma-Feyenoord in programma per il 20 aprile "siamo in costante contatto, c'è piena fiducia nel lavoro delle forze di sicurezza". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a termine del tavolo tecnico in Campidoglio con gli ispettori del Bureau international des exposition. "Abbiamo chiesto che il dispositivo di sicurezza sia particolarmente attento, sia perché dobbiamo preservare la città, sia perché siamo in una settimana particolare con la visita degli ispettori Bureau international des exposition. Il nostro auspicio è che tutto si svolga per il meglio", ha concluso.(Rer)