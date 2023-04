Speciale difesa: Russia-Cina, Shoigu a omologo Shangfu, dobbiamo rafforzare cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Russia e la Cina dovrebbero rafforzare la cooperazione militare. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, nel corso di un incontro con il suo omologo cinese Li Shangfu, a Mosca in visita ufficiale. "Il presidente (russo) Vladimir Putin e il presidente (cinese) Xi Jinping hanno confermato che la partnership globale russo-cinese e la cooperazione strategica sono al più alto livello. Questa cooperazione va sviluppata con un forte sostegno reciproco, anche su questioni di sicurezza nazionale", ha osservato Shoigu. Inoltre, il ministro russo si è congratulato con Shangfu per la sua nomina a ministro della difesa della Cina, augurandogli successo nella difesa della patria. Shoigu ha sottolineato che la parte russa apprezza molto il fatto che dopo la sua nomina Shangfu ha scelto la Russia come la prima tappa nei suoi viaggi all'estero. "Sono convinto che la sua vasta esperienza di interazione con la Federazione Russa contribuirà allo sviluppo delle forze armate della Cina e all'espansione della cooperazione militare tra i nostri Paesi", ha concluso. (Rum)