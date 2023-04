Sardegna: manifestazioni per prezzo latte, assolti a Nuoro 4 pastori accusati di blocco stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assolti perché il fatto non costituisce reato. E' questa la sentenzia nei confronti di Domenico Carta, 62 anni, dei suoi due figli Antonio ed Emanuele, di 36 e 32 anni tutti di Siniscola, e Silvio Goddi, 45 anni di Lula. I quattro erano a processo a Nuoro perché accusati di blocco stradale per la manifestazione di protesta legata al prezzo del latte sulla Statale 131, al bivio di Lula, nel Nuorese, del 13 febbraio 2019. Per loro il pubblico mistero Ilaria Bradamante aveva chiesto una condanna a 8 mesi. Di diverso parere il collegio giudicante presieduto da Elena Fancello che li ha assolti. Soddisfatti i 4 imputati che hanno sottolineato quella di 4 anni fa fosse una manifestazione per difendere un loro diritto e che la sentenza costituisce un precedente per altri lavoratori che manifestano. (Rsc)