Lavoro: Zucconi (Fd'I), mancano lavoratori, governo sta trovando soluzioni a lungo termine

- "Mancano tanti, troppi lavoratori e in vari settori della nazione, nel turismo in primis. Il dato è confermato dagli ultimi dati pubblicati da Confcommercio che destano ulteriori preoccupazioni, tanto che il governo sta studiando misure concrete per aiutare le imprese ad assumere ed avere quindi il personale qualificato utile a mandare avanti il lavoro". Lo afferma, in una nota, il segretario di presidenza alla Camera e deputato componente della X commissione di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, nel commentare i dati pubblicati oggi da Confcommercio. "Solo nel settore del turismo e del commercio mancano ben 560 mila lavoratori rispetto al 2022: gli stagionali, per esempio, sono sempre più introvabili e questo crea criticità importanti alle piccole e medie imprese del turismo che vivono di queste formule lavorative - continua il parlamentare -. Del resto, è impensabile oggi che un lavoratore possa essere impiegato solo per alcuni mesi l’anno. Sulla risoluzione di questo problema, per incentivare e riqualificare i lavoratori, si dovrà lavorare in modo particolare ed urgente come annunciato anche recentemente dai nostri ministri competenti. In questo, ci sarà, anche il mio impegno per fornire, vista la mia esperienza da imprenditore, soluzioni innovative e concrete". (Com)