Lavoro: Sangiuliano, degradato a fatto meramente economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il lavoro è un dato fondamentale della personalità umana e non un fatto solo esclusivamente salariale. Il lavoro è la più alta proiezione di un essere umano e ciascuno realizza se stesso attraverso il lavoro”. Lo ha rimarcato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione del decimo Congresso confederale della Cisal, in corso a Roma. “Questa concezione del lavoro - ha aggiunto - è stata dimenticata e il lavoro degradato meramente ad un dato economico”. (Rin)