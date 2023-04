Fisco: Meloni, pronti ad abbassare l'Ires a patto che quello che si risparmia venga investito in posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la delega sulla riforma fiscale "che è già sul tavolo, l'obiettivo è quello di abbassare la pressione fiscale con attenzione anche alle imprese e al mondo del lavoro, perché uno degli obiettivi che si dà la delega fiscale è quello di abbassare l'Ires a patto che quello che si risparmia venga investito in innovazione e posti di lavoro". Lo ha detto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, durante il suo intervento all'inaugurazione della 61 esima edizione del Salone del Mobile a Rho Fiera Milano sottolineando che "in questo evento sono raccolti alcuni dei principali filoni strategici sui quali questo governo intende lavorare". "Le imprese - ha spiegato - sono le vere e uniche creatrici insieme ai lavoratori di ricchezza e lo Stato che vuole avere risorse da redistribuire deve sostenere la creazione di quella ricchezza. Noi stiamo tentando di farlo perché serve un ecosistema che sia favorevole al mondo della produzione, alle tasse giuste, alla giustizia efficiente, alla burocrazia che sia a servizio dei cittadini e non viceversa". (Rem)