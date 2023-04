Sanità: Pregliasco e Bartoletti entrano nel comitato scientifico di Ecmmedici.it

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Pregliasco e Pier Luigi Bartoletti entrano a far parte del comitato scientifico di Ecmmedici.it, la startup innovativa interamente focalizzata sull’empowerment digitale del medico lanciata nelle scorse settimane dall’imprenditrice romana Valentina Bucefalo con la mission di aiutare medici, infermieri e farmacisti ad aggiornarsi e sviluppare nuove competenze in modo rapido, online, secondo modalità on demand flessibili e compatibili con il lavoro a tempo pieno. E' quanto si legge in una nota. All’interno del nascente comitato scientifico della nuova piattaforma di formazione Ecm, il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano e il vicesegretario nazionale vicario e segretario romano della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) assumeranno rispettivamente l’incarico di direttore scientifico e di direttore medico dei corsi. "Sono molto contenta dell’entusiasmo con cui due personaggi del calibro del professor Pregliasco e del dottor Bartoletti hanno accolto la mia proposta di entrare a far parte del comitato scientifico di Ecmmedici.it - spiega Bucefalo -. Il loro sostegno e il loro contributo - prosegue la trentottenne romana founder della startup -, oltre a dare grande lustro a questa piattaforma che ha l’obiettivo di rivoluzionare la proposta formativa per gli operatori sanitari, ne arricchisce lo spessore scientifico e umano". (Com)