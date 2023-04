Filippine-Cina: ministro Esteri Qin Gang, in visita a Manila dal 21 al 23 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, sarà in visita ufficiale nelle Filippine dal 21 al 23 aprile, su invito dell’omologo Enrique Manalo. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri di Manila, sottolineando che dall’inizio dell’anno si sono susseguite interazioni di alto livello, a cominciare dall’incontro di gennaio a Pechino tra i presidenti Ferdinand Marcos e Xi Jinping. I due ministri degli Esteri, si legge nella nota, scambieranno opinioni sugli esiti delle recenti consultazioni sul Mar Cinese Meridionale e su come attuare gli accordi raggiunti dai presidenti. In particolare, le parti discuteranno del rafforzamento della cooperazione nell’agricoltura, nel commercio, nell’energia, nelle infrastrutture e negli scambi tra i popoli.(Fim)